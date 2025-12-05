Cinayet davasında dikkat çeken 'reddi heyet' talebi

Kayseri'de 2020 yılında adliye önünde işlenen cinayete ilişkin davada sanık M.A. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen oğlu avukat Ö.A. hakkında verilen kararın Yargıtay'dan dönmesinin ardından firari durumdaki Ö.A.'nın avukatı reddi heyet talebinde bulundu.

7 Ocak 2020 tarihinde Kayseri Adliyesi'nin önünde M.A.'nın avukat olan oğlu Ö.A.'nın eski müvekkili Ahmet Demir'i öldürmesiyle ilgili avukat Ö.A., kuvvetli suç şüphesiyle 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanmıştı. Olaya ilişkin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, 25 Mart 2022'de M.A.'yı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, ardından Ahmet Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımları 'ağır tahrik' olarak değerlendirerek, cezayı 24 yıla düşürmüştü. Sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Ö.A.'yı 'azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise suça iştirakten delil yetersizliğiyle beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti ayrıca tutuksuz sanıklardan H.D., A.T. ve T.H.'yi 'tasarlayarak öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Yargıtay kararı bozdu

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onanmasının ardından konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay sanık M.A.'ya 'tahrik' indirimi uygulanarak ceza verildiği, sanıklardan H.D.'ye olay öncesi ihbarda bulunmasına ve olayın gerçekleşmesini engellemek için çaba göstermesine rağmen 12 yıl 6 ay cezası verildiği, bunun yerine sanığın beraatına karar verilmesi gerektiği, sanık avukat Ö.A.'nın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması gerekirken beraatına karar verilerek, yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

'Reddi heyet' talebi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya SEGBİS ile katılan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Ö.A.'nın avukatı ceza hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Yargıtay ilamına ilk duruşmada uyulması yönünde karar veren mahkemenin tarafsızlığını kaybettiğini söyleyerek, reddi heyet talebinde bulundu.

Sanık M.A.'nın avukatı Emre Ayan da Yargıtay'ın kararının kabul edilebilir bir karar olmadığını belirterek, Ahmet Demir'in müvekkiline yönelik ağır küfürler ettiğini belirtti. Ayan, "Dosyada müvekkilime yönelik çok ağır hakaretler olduğu sosyal medya paylaşımları ile sabitken 'haksız tahrik' indiriminin kaldırılması istenmektedir. Biz, dosyanın bu kapsamda Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Sanık avukatlarının açıklamalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Ö.A.'nın avukatı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in reddi heyet talebini değerlendirmek için ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Ö.A.'nın avukatının reddi hakim talebinin reddine karar vererek, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğunu belirtti. Heyet, firari sanık Ö.A. hakkında yakalama kararının da infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - KAYSERİ