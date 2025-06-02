Kaynarca'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Kaynarca'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kayacık Mahallesi mevkii Karasu-Kaynarca karayolunda meydana geldi. Kaynarca istikametinde seyir halinde olan A.T. idaresindeki 54 AJN 313 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile tarla yolundan kara yoluna çıkan R.B.S. idaresindeki 19 ZA 817 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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