Kaynarca'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kaynarca Kayacık kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kumru (38) idaresindeki 54 ACS 730 plakalı motosiklet ile O.E. kontrolündeki 54 LJ 369 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Kumru, kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gökhan Kumru, Kaynarca Kulaklı Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobil sürücüsü O.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA