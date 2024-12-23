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Kaynarca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Kaynarca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Hüsnü Aydın Caddesi'nde meydana gelen olayda, E.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Meydana gelen kazada E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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