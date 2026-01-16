Haberler

Kaynarca'da ev yangını

Güncelleme:
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin alt katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konak Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin alt katında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin alt katında maddi hasar meydana geldi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
