Üye Girişi
Haberler

Kaynarca'da çıkan anız yangını mezarlığa sıçramadan söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan anız yangını bölgede bulunan mezarlığa sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Duduköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada yakılan anız yangına sebep oldu. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler bölgede bulunan mezarlığa doğru ilerledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, alevleri mezarlığa ulaşmadan kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan anız yangını bölgede bulunan mezarlığa sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Duduköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada yakılan anız yangına sebep oldu. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler bölgede bulunan mezarlığa doğru ilerledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, alevleri mezarlığa ulaşmadan kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Kaynarca İtfaiye Sakarya Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title