Kaynarca'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm arazi zarar gördü ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçük Kaynarca mevkiinde bulunan arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde ise yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
