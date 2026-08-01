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Kaynak yaparken yangına sebep olan şahıs gözaltına alındı

Kaynak yaparken yangına sebep olan şahıs gözaltına alındı
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Balıkesir’in Marmara ilçesinde kırsal alanda başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde kırsal alanda başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yangının, bir evin bahçesinde yapılan kaynak işlemi sırasındaki kıvılcımdan çıktığı belirlendi.

Balıkesir Valiliği, Marmara ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin son durum ve çıkış sebebi hakkında açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Topağaç Mahallesi kırsalında başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan incelemelerde ise olayın S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı tespit edildi. Tespit üzerine şüpheli S.Y., Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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