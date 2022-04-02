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Kaynak yaparken çatıyı yaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaynak yaparken çatıyı yaktı Isparta'nın Sidre Mahallesinde 3 katlı bir evde sahibinin çatıda kaynak yaptığı esnada etrafa saçılan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

ISPARTA - Isparta'nın Sidre Mahallesinde 3 katlı bir evde sahibinin çatıda kaynak yaptığı esnada etrafa saçılan kıvılcımlar yangına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümden kontrol altına alındı.

Olay Isparta'ya bağlı Sidre Mahallesi 4324 sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hasan Ali Ay, binanın çatı bölümünde kaynak makinesiyle kaynak yaptığı esnada etrafa sıçrayan kıvılcımlar bir anda yangına sebep oldu. Kısa sürede alevlerin şiddetlenmesiyle Hasan Ali Ray kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına hızla müdahale etti ve yangın başka bir yere sıçramadan ekipler hızla yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadı.

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

Kaynak yaparken çatıyı yaktı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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