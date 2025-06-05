Kaymakam Kaykaç'tan Trafikte Hayati Uyarılar

Kaymakam Kaykaç'tan Trafikte Hayati Uyarılar
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kaymakamı Eyüp Kaykaç, bayram tatili süresince artan trafik akışında sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve dikkatli olma konusunda önemli uyarılarda bulundu. Hız sınırlarına uyulması ve yorgun araç kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Kaykaç'tan trafikte hayati uyarılar: Emniyet kemeri ve dikkat şart

TEKİRDAĞ - Türkiye genelinde bayram tatili nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, yetkililerin dikkatli olunması yönündeki çağrılarını beraberinde getiriyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kaymakamı Eyüp Kaykaç, vatandaşlara iyi bayramlar dileyerek trafik güvenliğine yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Kaymakam Kaykaç, seyahat eden sürücülere hız sınırlarına uymaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve direksiyon başında dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle uzun yolculuklar sırasında sık sık mola verilmesi gerektiğini hatırlatan Kaykaç, sürücülerin yorgun veya uykusuz şekilde araç kullanmamalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca, emniyet kemeri kullanımının kazalarda ölüm ve yaralanmaları büyük ölçüde azalttığını vurgulayan Kaykaç, tüm sürücü ve yolcuların araç içinde kemer takmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Trafik ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığı ifade edilirken, vatandaşlardan kurallara uymaları ve dikkatli olmaları istendi.

Türkiye genelinde güvenli bir bayram süreci geçirilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemler alınırken, Kaymakam Kaykaç da herkesin huzur ve sağlık içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ KURU - 3.Sayfa
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