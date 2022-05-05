Kaymakam Büyükkılıç, trafik denetimlerine katıldı - Haberler

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Kaymakam Büyükkılıç, trafik denetimlerine katıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaymakam Büyükkılıç, trafik denetimlerine katıldı

Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresinde farklı illerden memleketlerine gelip giden vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için trafik ekiplerince yapılan yol kontrol ve denetimleri yerinde inceledi.

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (İHA) - Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresinde farklı illerden memleketlerine gelip giden vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için trafik ekiplerince yapılan yol kontrol ve denetimleri yerinde inceledi.

Kaymakam Betül Büyükkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Emre Özdemir ve İlçe Emniyet Amiri Bayram Yıldırım'ın katılımıyla farkındalığı artırmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirilerek seyir halindeki vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Betül Büyükkılıç, araç sürücüleri ve yolcuların bayramlarını kutlayarak, "Nice güzel bayramlara sevdiklerimizle kavuşabilmek için lütfen emniyet kemerimizi takalım" dedi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayram Yıldırım, Ramazan Bayramı, Demirözü, Bayburt, 3. Sayfa, Haberler

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