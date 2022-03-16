Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi - Haberler

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Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

Çorum ili Osmancık ilçesi Kaymakamı Ayhan Akpay, 109 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçiren jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum ili Osmancık ilçesi Kaymakamı Ayhan Akpay, 109 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçiren jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 25 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda, 109 kilo 720 gram kilo uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Operasyonla ilgili Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, başarılı jandarma personelini, Osmancık Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar ile birlikte makamına davet ederek tebrik etti.

Kaymakamlık makamında askeri personel ile bir araya gelen Kaymakam Akpay, 109 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesinde ve şüphelisinin yakalanmasında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, J. Asb. Üçvş Murat Öksüz, J. Asb. Kd. Çvş, Eray Akdüne ve J. Uzm. Çvş Hasan Hüseyin Dağdelen'i tebrik ederek başarı belgesi takdim etti. - ÇORUM

Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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