Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Ali Güldoğan, asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, Binbaşı Doğukan Karaaslan'dan sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca 2024 yılı başta olmak üzere emniyet ve asayiş konuları ile yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - MANİSA