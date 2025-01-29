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Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek asayiş olayları ve tedbirler hakkında bilgi aldı. Ziyarette 2024 yılı emniyet çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Ali Güldoğan, asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, Binbaşı Doğukan Karaaslan'dan sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca 2024 yılı başta olmak üzere emniyet ve asayiş konuları ile yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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