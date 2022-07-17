Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması - Haberler

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Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgilendirmede bulundular.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgilendirmede bulundular.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. An itibari ile kurumlarımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk olmamıştır. Tüm saygıdeğer vatandaşlarımızdan iletişim konusunda duyarlı ve yardımcı olmalarını rica ediyorum. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise "İlçemiz merkezinde ve kırsal mahallelerinde saat 14.55 itibarıyla meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi hissettik. Muhtarlarımızla da yapmış olduğum görüşmeler sonucu ilçemizde herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordineli olarak yakından takip ediyoruz. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah afetlerden hepimizi korusun" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Akkaya Ali Tulup Soma 3. Sayfa Haberler

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