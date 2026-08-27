Haberler

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İki Gün Sonra Sağ Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İki Gün Sonra Sağ Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, Merkezefendi ilçesinde boş bir arazide sağ bulundu. Sıcaktan bitkin düşen yaşlı adam, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de 2 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, Merkezefendi ilçesindeki boş bir arazide sağ olarak bulundu.

Denizli'de yaşayan 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, 25 Ağustos Salı günün kayboldu. Yakınları, Alzheimer hastası olması nedeniyle sağlık durumundan endişe ettikleri Behçet Bilgiç'in bulunması için kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp yaşlı adam, kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'ndeki boş bir arazide sağ olarak bulundu. Sıcaktan bitkin düşen yaşlı adam, ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Aziz başkanın Ederson için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti

Lüks saat paylaşımı sonrası AK Partili Başkan istifa etti
Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti

2. kattan düşen adamdan kahreden haber
Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz Yıldırım onu da getiriyor

Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz başkan onu da getiriyor
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı

İmzayı attı! 22'lik yıldız Süper Lig devine hayırlı olsun

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı!

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti