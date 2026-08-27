Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İki Gün Sonra Sağ Bulundu

Denizli'de 2 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, Merkezefendi ilçesindeki boş bir arazide sağ olarak bulundu.

Denizli'de yaşayan 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, 25 Ağustos Salı günün kayboldu. Yakınları, Alzheimer hastası olması nedeniyle sağlık durumundan endişe ettikleri Behçet Bilgiç'in bulunması için kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp yaşlı adam, kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'ndeki boş bir arazide sağ olarak bulundu. Sıcaktan bitkin düşen yaşlı adam, ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı