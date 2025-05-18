Kayıp Telefonu Sahibine Teslim Eden Turist Örnek Davranış Sergiledi

Kayıp Telefonu Sahibine Teslim Eden Turist Örnek Davranış Sergiledi
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Kayıp Telefonu Sahibine Teslim Eden Turist Örnek Davranış Sergiledi
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Antalya'da tatil yapan Moldovya uyruklu turist Vlad Istrati, bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırarak güzel bir örnek sergiledi. Kendisi de geçmişte benzer bir durumda kaldığı için, kaybettiği telefonu geri alamayanların hissiyatını anladığını belirtti.

Yıllar önce kaybettiği telefonu geri gelmeyen Turist, bulduğu telefona sahibine teslim etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Moldovya uyruklu turist tatil için geldiği Boğazkent turizm merkezinde bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Geçmiş yıllarda kendi cep telefonunu kaybettiğini anlatan Vlad Istrati, " Zamanında ben de cep telefonunuzu kaybetmiştim getiren olmamıştı. Bu yüzden bulduğum telefonu sahibine ulaştırmak istedim" dedi.

Boğazkent turizm merkezinde yaşanan olayda Cep telefonu sahibi Ümmü Karaca, ailesiyle birlikte mola verdiği yerde cep telefonunu unuttu. Cep telefonunu bulan Vlad Istrati telefondaki sosyal medya hesaplarından Ümmü Karaca'nın arkadaşlarına mesaj yazarak telefonun kendisinde olduğunu anlattı otelin ismi ve adresini bıraktı. Ümmü Karaca ise bölgede görev yapan zabıta görevlilerin yardımıyla gittiği adreste cep telefonunu teslim aldı ve teşekkür etti.

Ümmü Karaca, " telefonumu mola verdiğim yerde bırakmışım. Sağolsun turist arkadaş beni telefonumdan aradı. Bende geldim ve telefonumu aldım. Çok teşekkür ederim" dedi.

Bulduğu cep telefonu teslim eden Vlad Istrati, " zamanımda ben de cep telefonumu kaybetmiştim ama getiren olmamıştı. O yüzden bulduğum telefonu sahibine teslim etmeyi düşündüm" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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