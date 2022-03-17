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Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulunduADIYAMAN Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

ADIYAMAN Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde ikamet eden ve önceki gün evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Aktemir (75), için durum yakınları tarafından güvenlik güçlerine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, Halil Aktemir'i her yerde aramaya başladı. Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde aranan Halil Aktemir'in cansız bedeni Gölbaşı ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeye bağlı Tecirli Köyü kırsalında bir dere yatağında bulundu. Jandarma ekiplerince cansız bedenine ulaşılan Halil Aktemir'in cesedinde ve olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından Halil Aktemir'in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Aktemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / Kürşat Aktaş - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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