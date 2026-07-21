Haberler

Gülistan Doku davasında dev operasyon: Hastane kayıtlarını silen 10 kişi yakalandı

Gülistan Doku davasında dev operasyon: Hastane kayıtlarını silen 10 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020'de kaybolan Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet iddiaları kapsamında Tunceli, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Tıbbi kayıtların silindiği tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Olayın cinayet olabileceği yönündeki iddialar üzerine başlatılan re'sen soruşturma kapsamında, aralarında doktorların da bulunduğu 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında, Gülistan Doku'nun kaybolması ve sürecin cinayetle sonuçlandığı iddialarına ilişkin 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden yürütülen derinlemesine incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Tıbbi Kayıtların Silindiği İddiası

Başsavcılık; siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarından elde edilen tüm bilgi, belge ve bilgilerin bütüncül olarak analiz edildiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü, bu tıbbi muayene kayıtlarının ise kasıtlı ve profesyonel bir şekilde silinerek delillerin organize biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşıldığı açıklandı.

3 İl'de Eş Zamanlı Operasyon: 10 Gözaltı

Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslere 21.07.2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 3 doktor, 1 bilgi işlem uzmanı, 5 veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 hemşire olmak üzere toplam 10 hedef şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamasında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı

Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü