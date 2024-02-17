Kayıp "Müslüm Baba" lakaplı seyyar satıcı evinde ölü bulundu

Kayıp seyyar satıcı ölü bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 10 gündür haber alınamayan "Müslüm Baba" lakaplı seyyar satıcı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede seyyar satıcı olarak çalışan 72 yaşındaki "Müslüm Baba" lakaplı Nusret Gökçeoğlu'ndan 10 gündür haber alınamıyordu. Kapısı kilitli olan ve yalnız yaşayan adamın evinden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri eve girdi.

Öldüğü belirlendi

Seyyar satıcıyı evde hareketsiz şekilde bulan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cesedi, cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. İlçede yaklaşık 60 yıldır seyyar dürümcü olarak çalışan "Müslüm Baba" lakaplı Nusret Gökçeoğlu'nun öldüğü haberini alan sevenleri ise evine koştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.