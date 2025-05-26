Kayıp Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale'de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için 120 kişilik arama ekibiyle çalışmalar sürüyor.

Kayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısını arama çalışmaları 120 kişilik ekiple devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliği dün doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için 50 kişilik devam eden arama çalışmalarına ilave olarak AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli illerinden 70 kişilik AFAD Arama Kurtarma ekibinin görevlendirildiğini açıkladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşü sırasında dün saat 16.00 sıralarında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun koordinesinde devam ediyor.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kazdağı'nda yürüyüş yaparken Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı Köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızı aranma çalışmaları; İl Jandarma Komutanlığı'ndan 25 kişilik asayiş timi ve 1 iz takip köpeği, 2 dron, Çanakkale AFAD'dan İl Müdürü, 1 Şube Müdürü ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve köylülerden oluşan yaklaşık toplam 50 kişi ile sürdürülmekte olup, ilave olarak AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli illerinden 70 kişilik AFAD Arama Kurtarma ekibi görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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