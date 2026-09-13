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Kayıp kadın 7 saat sonra bulundu

Kayıp kadın 7 saat sonra bulundu
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinden ayrılan ve haber alınamayan zihinsen engelli kadın arama kurtarma ekipleri tarafından 7 saat sonra bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ayrılan ve haber alınamayan zihinsen engelli kadın arama kurtarma ekipleri tarafından 7 saat sonra bulundu.

Olay Belenobası Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında evlerinden ayrılan zihinsel engelli Hatice Ç.'den (44) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, JASAT ve JAK Timi, AFAD ve AKUT ekipleri havadan dron destekli yapılan arama çalışmaları sonucunda Hatice Ç.'yi kaybolduğu yere 500 metre mesafede buldu. Bitkin halde bulunan kadın, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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