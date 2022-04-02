Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 8. gününde - Haberler

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Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 8. gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 8. gününde

Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kız arkadaşı ile kaybolan ve Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlisi iki kişi tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Hasan Aydoğan'dan hala haber alınamadı.

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (İHA) - Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kız arkadaşı ile kaybolan ve Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlisi iki kişi tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Hasan Aydoğan'dan hala haber alınamadı.

Güvelik görevlilerinin yaptıkları tarif sonrasında Kızılırmak kıyısı üzerinde arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFFAD, UMKE ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yapılan çalışmaları yerinde izleyerek görevli personelle görüşüp acılı aileyi yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi. 25 Mart tarihinde kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni Kızılırmak Nehri'nin kıyısına vuran Şeyma Demir'in babası Vedat Demir de katılarak 'Ciğerim yanıyor' demişti. Çalışmalar, kadavra köpekleri yanı sıra debisi düşürülen ırmak kıyısında ve çevresinde yoğunlaştırılmış şekilde sürdürülüyor. - KIRŞEHİR

Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 8. gününde

Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 8. gününde

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Görevlisi, Hasan Aydoğan, Kızılırmak, Kırşehir, 3. Sayfa, Haberler

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