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Kayıp Güvercinler İçin 20 Bin Lira Ödül İlanı

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Adana'da Cengiz Efe, kaybolan iki güvercini için 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Güvercinlerini çok değerli bulan Efe, onları bulana ödül teklif etti.

Kayıp iki güvercini bulana 20 bin lira ödül

Adana'da bir kişi kaybolan iki güvercinini bulana 20 bin lira ödül vereceğini söyledi

ADANA - Adana'da bir kişi kaybolan iki güvercinini bulana 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre güvercin besleyen Cengiz Efe arkadaşlarıyla birlikte 2 Nisan günü akşamüzeri güvercinlerini kümesten çıkartıp uçurdu. Ancak iki güvercini bir daha geri dönmedi. Ne yaptıysa güvercinini bulamayan Efe, güvercinlerinin kendisi için çok değerli olduğunu, onları sanki çocuğu gibi bakıp büyüttüğünü ifade etti. Efe, güvercinin aradan çok zaman geçmesine rağmen bulunmadığını güvercinleri bulana 20 bin lira ödül vereceğini kaydetti. Efe, güvercin sevgisinin çok başka olduğunu kaybolan güvercinlerin ayağında Show Bilardo Hakan yazdığını kaydetti.

Kayıp Güvercinler İçin 20 Bin Lira Ödül İlanı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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