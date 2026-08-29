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Adıyaman'da Kayıp Şahıs Bulundu, Ailesine Bıçak Çekti

Adıyaman'da Kayıp Şahıs Bulundu, Ailesine Bıçak Çekti
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Adıyaman'da 5 gündür kayıp olan Berkay Süren, ailesi tarafından bulunup eve getirildi. Madde etkisinde olduğu iddia edilen Süren, ailesine bıçak çekip tehdit etti ve yeniden kaçtı. Polis kayıp şahsı arıyor, baba şikayetçi oldu.

Adıyaman'da ailesi tarafından 5 gündür kayıp olarak aranan şahsın, ailesi tarafından bulunarak eve getirildikten sonra ailesine bıçak çektiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi, yaklaşık 5 gündür kendisinden haber alamadığı Berkay Süren'i bulup eve getirdi. Aile, Süren'in madde etkisinde olduğunu ve bu sırada kendilerine bıçak çekerek tehdit ettiğini ileri sürdü.

Yaşananların ardından Süren'in evden yeniden kaçtığı ve kayıplara karıştığı belirtildi. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri mahallede çalışma başlattı.

Olayla ilgili şikayetçi olan baba, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin, kayıp olduğu bildirilen Berkay Süren'i bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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