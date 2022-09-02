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Kayıp gencin cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kayıp gencin cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 34 Yaşındaki Bekir Kara'nın cansız bedeni bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 34 Yaşındaki Bekir Kara'nın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından ilçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesinde üç gün önce kayıp ilanı verilen ve köylüler ile AFAD ekipleri tarafından her yerde aranan psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bekir Kara'nın cansız bedeni Kızlarsekisi Mahallesindeki köprü barajında bulundu.

Kara'nın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bekir Kara Kozan Adana AFAD 3. Sayfa Haberler

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