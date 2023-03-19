Kayıp gencin cesedi nehirde bulunmuştu! Yasak aşkının babası tarafından öldürülmüş

Gaziantep'te cesedi Fırat Nehri'nde bulunan 22 yaşındaki gencin yasak aşk yaşadığı kadının babası tarafından silahla vurularak öldürüldükten sonra nehre atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı.

SİLAHLA ÖLDÜRÜP NEHRE ATMIŞLAR

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek, 3 çocuk annesi İslim Y. ile babası Ali T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı. Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, gece saatlerinde Fırat Nehri'nden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

CİNAYETİN ARDINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Cesedi Fırat Nehri'nde bulunan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığı İslim Y.'nin babası Ali T. tarafından silahla öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.