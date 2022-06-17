Kayıp genç, öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

İstanbul'da kayıp gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da 2 buçuk ay önce ortadan kaybolan ve kayıp olarak araması süren gencin öldürülüp Silivri'de bir düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan Fatih Demir'den yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Demir'in kardeşi 25 Mart 2022 tarihinde polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Müracaatın ardından harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Fatih Demir'in son olarak ihbardan 1 gün öncesinde İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile görüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede Fatih Demir'in şüpheli iki kardeşle buluşup bir otomobile binerek önce kendi evine, oradan da Silivri'de bulunan bir lokantaya gittiğini belirledi. 3 arkadaş birlikte yemek yemelerinin ardından lokantadan çıkıp İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerin sahibi olduğu fakat ruhsat alınamadığı için çalışmayan bir düğün salonuna gitti.

Salona 3 kişi girdiler 2 kişi çıktı

Fatih Demir ile 2 arkadaşı arasında daha önceden bir husumet olduğu iddia edildi. Polis ekipleri lokantadan sonra düğün salonuna giden 3 arkadaştan yalnızca ikisinin dışarı çıktığını belirledi. Saat 16.30 sıralarında girdikleri düğün salonundan saat 23.00 sıralarında ayrılan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşler, Fatih Demir'in telefonunu evinin yakınlarına atarak Selimpaşa'da bir eve gitti. Delillerin toplanmasının ardından Kayıp Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüpheli 2 kardeş ve olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç ise polislerden kaçmak için ikinci kattan atlarken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerin yapılan sorguda cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Eskiye dayanan husumet yüzünden aralarında anlık bir tartışma çıktığını ve olayın o an geliştiğini söyleyen İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşler, Fatih Demir'i öldürdüklerini itiraf etti. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.