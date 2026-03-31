Bursa'da kayıp gençten sevindiren haber geldi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki Levent Çelik, Özlüce Mahallesi'nde sağ olarak bulunarak ailesine kavuştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Levent Çelik'ten sevindiren haber geldi. Genç, Özlüce Mahallesi'nde sağ olarak bulundu. Anne Münire Çelik çocuğuna sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında iş çıkışının ardından kendisinden haber alınamayan Levent Çelik için ailesi ve yakınları seferber olmuş, mahalle ve çevresinde arama çalışmaları yapılmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik birimleri de konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Kayıp olarak aranan Levent Çelik'in Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin bulunması ailesine büyük bir sevinç yaşattı.

Oğullarının bulunmasıyla derin bir nefes alan aile, destek olan herkese teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Askerler çatışmada öldürüldü

Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

