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Kayıp genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve iki gündür kayıp olarak aranan Elif Akıllı isimli 19 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve iki gündür kayıp olarak aranan Elif Akıllı isimli 19 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Mahallesi'nde kaybolan genç kızı arama çalışmaları Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından devam ederken, kayıp kızın Karaçay bendinde cansız bedeni bulundu.

Olay yerine polis ekipleri ve cenaze aracının sevk edilirken, Elif Akıllı'nın cenazesinin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Osmancık Çorum 3. Sayfa Haberler

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