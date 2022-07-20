Kayıp çocuklardan 1'ini cansız bedenine ulaşıldı Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp olarak aranan 2 çocuktan birinin cansız bedenine, 41 saat sonra sulama kanalında ulaşıldı. Öte yandan kayıp diğer çocuğu arama çalışmaları hala sürüyor. Denizli'de Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı. ÇOCUKLARI EN SON GÖREN KİŞİYE ULAŞILDI Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı. CANSIZ BEDENİ KANALIN ÇIKIŞINDA BULUNDU Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Kıralan Denizli 3. Sayfa Haberler

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