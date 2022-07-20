Kayıp çocuklardan 1'ini cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp çocuklardan 1'ini cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kayıp çocuklardan 1'ini cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp olarak aranan 2 çocuktan birinin cansız bedenine, 41 saat sonra sulama kanalında ulaşıldı. Öte yandan kayıp diğer çocuğu arama çalışmaları hala sürüyor.

Denizli'de Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

ÇOCUKLARI EN SON GÖREN KİŞİYE ULAŞILDI

Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ KANALIN ÇIKIŞINDA BULUNDU

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Kıralan Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title