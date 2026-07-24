Jandarma kayıp büyükbaş hayvanı bulup sahibine teslim etti

Bilecik'te jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kayıp büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Karsak Köyü'nde büyükbaş hayvanın kayboldu. Hayvanın, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan köy ve yaylalara geçmiş olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine durum Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından önleyici kolluk devriyesi kapsamında bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda kayıp büyükbaş hayvanı Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye köyü sınırları içerisinde buldu.

Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı