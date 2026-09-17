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Kayıp bebek soruşturmasında yeni gelişme: Bebeğin canlı verildiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

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Sivas’ın Divriği ilçesinde 7 gündür aranan 11 aylık bebekle ilgili soruşturmanda ilginç bir gelişme yaşandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür aranan 11 aylık bebekle ilgili soruşturmanda ilginç bir gelişme yaşandı. Sürekli ifade değiştiren annenin son iddiası üzerine, bebeği borç karşılığı aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözaltına alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 8 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçır olabileceğini ileri sürmüştü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş, ardından ifade değiştirerek eşinin bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu. Geçtiğimiz gece 5 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen anne, bu kez de bebeğin borca karşılık canlı olarak verildiğini ileri sürdü. İddia üzerine bebeği aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözaltına alınarak sorgulanmak üzeri Divriği'ye gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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