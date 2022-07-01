Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç, otel odasında başından vurulmuş halde bulundu İzmit'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç'un otel odasında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen ekipler ise, konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kocaeli'de öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un, İzmit'te otele giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı. BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - 3. Sayfa Fethiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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