Kayıp alzaymır hastası adam evine 12 kilometre mesafede bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp alzaymır hastası, jandarma ekiplerince evine 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde ikamet eden Ali Gücük'ün (61) yakınlarının 12 Ocak günü saat 05.30 sıralarında evden ayrılan Gücük'tan haber alamadıkları ihbarı üzerine jandarma ekipleri alarma geçti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaybolan alzaymır hastası Gücük'ü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ali Gücük, evine 12 kilometre mesafede boş bir arazide bitkin halde yatarken bulundu. Bilinci açık olduğu belirlenen Gücük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA