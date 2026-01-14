Haberler

Kayıp alzaymır hastası adam evine 12 kilometre mesafede bulundu

Kayıp alzaymır hastası adam evine 12 kilometre mesafede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma ekipleri tarafından 12 kilometre uzakta bitkin halde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Ali Gücük, hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp alzaymır hastası, jandarma ekiplerince evine 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde ikamet eden Ali Gücük'ün (61) yakınlarının 12 Ocak günü saat 05.30 sıralarında evden ayrılan Gücük'tan haber alamadıkları ihbarı üzerine jandarma ekipleri alarma geçti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaybolan alzaymır hastası Gücük'ü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ali Gücük, evine 12 kilometre mesafede boş bir arazide bitkin halde yatarken bulundu. Bilinci açık olduğu belirlenen Gücük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

Gizli görüşme ifşa oldu, komşuyu kaosa sürükleyecek çağrıyı yaptı
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip