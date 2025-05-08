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Kayıp Alzheimer Hastası, Gölette Cansız Bulundu

Kayıp Alzheimer Hastası, Gölette Cansız Bulundu
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Erzurum'da 2 gündür kayıp olan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Lütfü Nalkıran, Palandöken ilçesindeki sulama göletinde cansız bedeni bulunarak ailesine acı bir haber verildi.

Kayıp adam gölette cansız bulundu

ERZURUM - Erzurum'da 2 gündür kayıp olan alzeimer hastası 85 yaşındaki Lütfü Nalkıran'ın cansız bedeni, evinden yaklaşık 10 km uzaklıkta Palandöken ilçesine bağlı Maksut Efendi Mahallesi yaylasındaki sulama göletinin için bulundu.

6 Mayıs 2025 günü ikindi namazını kılmak için evinden camiye gitmek için çıkan Lütfü Nalkıran'ın ailesi, ondan uzun süre sonra haber alamayınca polise kayıp başvurusunda yaptı. Bu arada Karayolları semtinde ikamet eden Lütfü Nalkıran için arama seferberliği başlatıldı.2 gün sonra gelen bir ihbarla harekete geçen polis, jandarma ve Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile birlikte, Maksut Efendi Mahallesi'nde vatandaşların yayla olarak kullandığı kırsal alanda bulunan bir sulama gölet içinde cansız halde bir ceset buldu. Yapılan incelemede gölet içindeki cansız bedenin kayıp olan Lütfü Nalkıran'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri cansız bedeni göletten çıkararak otopsi için ambülansa bindirdi. Bu arada cenazeyi tespit eden aile fertleri gözyaşlarını tutamadı.

Yaylada çobanlık yapan ve ailesi birlikte inekleri otlatan Nazım Çelik (65), sabah saatlerinde suda bir şey fark ettiğini belirterek, "Cenazeyi ilk ben gördüm. Yanına yaklaştıkça bunun bir insan olduğunu anladım. Benimle birlikte yaylada bulunan kızıma ve eşime söyledim. Kızım 112'yi aradı ve ekipler geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - 3.Sayfa
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