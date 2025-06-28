Kayıp 70 Yaşındaki Kadın Sağ Olarak Bulundu

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Asiye Gören, köy yakınlarında sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Gören, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aranan 70 yaşındaki Asiye Gören adlı kayıp kadın, sağ olarak bulundu.

Çan ve Yenice ilçelerinde ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Akbaş (65) ve Asiye Gören (70) için yapılan arama çalışmaları kapsamında Asiye Gören, köy yakınlarında sağ olarak bulundu. Gören, köyde sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine gönderildi.

Yenice'ye bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'ı arama çalışmalarının ise jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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