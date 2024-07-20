Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı! Cezaevini boyladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşiyle sorunları olan kızlarının evine konuşmak için giden 64 yaşındaki Hatice Uryan ve 68 yaşındaki İlhan Urya çiftini darbeden 49 yaşındaki damatları Mustafa Acar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

EŞİYLE ARALARINI DÜZETMESİ İÇİN EVLERİNE GELDİLER

İlçeye bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Seçil Acar ve eşi Mustafa Acar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen Seçil Acar'ın annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan, damatları tarafından darbedildi.

Seçil Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YAŞLI ÇİFTİ DÖVEN DAMAT TUTUKLANDI

Jandarma, olayın ardından Mustafa Acar'ı gözaltına aldı. Seçil A., jandarmadaki ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştıklarını, konuşmak için evlerine gelen anne ve babasının saldırıya uğradığını anlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Acar tutuklandı.