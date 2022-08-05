Kayınpederiyle birlikte olduğu öne sürülen Müslüme'nin annesi sessizliğini bozdu: Onun suçu yok
Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dede Hasan Yağal ile cinsel birliktelik yaşadığı öne sürülen anne Selvi Yağal, iddiaları kesin bir dille reddetti. Dede Yağal'dan şikayetçi olmadığını belirten anne Yağal, "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Cenab-ı Allah bana hesap sorar, bana bir şey yapmadı" dedi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı.
Hakim karşısına çıkan Hasan Yağal, DNA raporunda Müslüme'nin babası olduğunun tespit edilmesi hakkında "Raporu bilemem, gelinim ile cinsel ilişkim olmadı" ifadelerini kullandı. Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği anne Selvi Yağal ise ifadesinde kayınpederi Hasan Yağal'dan şikayetçi olmadığını kaydetti.
İfadesinde kayınpederinin suçu olmadığını belirten Selvi Yağal, "Bana tecavüz etmedi. Cenab-ı Allah bana hesap sorar, bana bir şey yapmadı" dedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, çocuğun babasının DNA raporlarında dedesi olduğunun ortaya çıktığını hatırlatınca Selvi Yağal, "Kabul etmiyorum, öyle bir şey olmadı. Müslüme olayından dolayı kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu.
Duruşmada babaanne Ayşe Yağal ise Müslüme'nin kaybolduğunu eşine kendisinin söylediğini, eşinin de böylece haberinin olduğunu ve traktörle aramaya çıktığını kaydetti. Ayşe Yağal, Hasan Yağal'ın gelinine tecavüz iddiasına yönelik ise "Selvi bizim öz yeğenimiz. Ben eşime güveniyorum. O öyle bir şey yapmaz. Benim eşim suçsuz" dedi.