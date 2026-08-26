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Sapanca'da kayınpederini vurup kaçtı

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kayınpederini tüfekle vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kayınpederini tüfekle vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, H.Ö. (34), kayınpederi H.S.'yi (70) henüz öğrenilemeyen bir nedenden yanında bulunan tüfek ile yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan H.S. yaralanırken, şüpheli H.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kayınpeder, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ö.'nün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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