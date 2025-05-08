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Kayınpederini Bıçaklayarak Öldüren Damat Tutuklandı

Kayınpederini Bıçaklayarak Öldüren Damat Tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, tartışma sonucu kayınpederinin silahlı saldırısına uğrayan damat, intikam almak amacıyla kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan damat, tedavisinin ardından tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisini silahla yaralayan kayınpederini bıçak darbeleriyle öldüren damat, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Küçücek Mahallesi'nde 28 Nisan gece saatlerinde yaşanan olayda Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kılıçkan'ın silahından çıkan 3 kurşun, damadının bacağına isabet etti. Yaralı damat ise kayınpederi Kılıçkan'ı yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan K.G. ile kayınpeder Kılıçkan ve damadı Y.O.A. hastaneye kaldırıldı. Kılıçkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayınpederi tarafından silahla vurulan Y.O.A. ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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