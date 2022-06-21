Kayınbiraderin merdivende kurşun yağdırdığı kadın toprağa verildi

Zonguldak'ta kayınbiraderinin merdivende pusu kurarak kurşun yağdırdığı 41 yaşındaki Nurten Demirbağ toprağa verildi.

Geçen 16 Haziran günü Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde yaşanan olayda 57 yaşındaki Namık D., evine gitmek üzere merdivenlerden çıkan yengesi Nurten Demirbağ'a (41) kurşun yağdırdı. Annesinin silahlı saldırıya uğradığını gören Cankan Demirbağ (17) amcası Namık D.'yi bıçakla yaraladı. Hastanede tedavisi tamamlanan zanlı Namık D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cankan D. de serbest bırakıldı.

Kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde dört günlük yaşam savaşını kaybeden Nurten Demirbağ'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Ontemmuz Mahallesi Bilal-i Habeşi Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Nurten Demirbağ'ın oğlu Cankan ve eşi Mehmet Demirbağ cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Gazetecilere konuşan Nurten Demirbağ'ın ağabeyi İhsan Demir, "Bunların bir ev mevzusu vardı. Buna bu kötülüğü yapan İstanbul'dan gelmiş iki üç sene önce. Aralarında geçimsizlik vardı. Defalarca şikayet etti kız kardeşim. Bize söylemedi tabi. Benim istediğim kadın şikayetlerinin önemsenmesi. Olay günü hastaneye çağırdılar beni. Enişte falan gittik. Anlatılanlara gelince oğlu eve bırakıyor. Babası da gece taksiye gittiği için. Bu şahıs da kamera takmış evine. Merdivenlerde pusu kuruyor. Kadına şiddet olayına biraz daha dikkat edilmeli. Ötelenmemeli, alaka gösterilmeli. Kardeşim yandı başka kadınlar da yanmasın" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa