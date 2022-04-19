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Kayganlaşan zemin kazayı getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayganlaşan zemin kazayı getirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil adeta havada kaldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil adeta havada kaldı. Şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Fatih İ. idaresindeki 34 AG 1078 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde Ballıhoca'dan Muratlı ilçe merkezine dönmek isterken yoldan çıkarak tarlaya düştü. Sürücü Yavuz Fatih İ. araçtan kendi imkanları ile inerken, otomobili tarladan çıkarmak için kurtarıcı çağrıldı. Tek taraflı maddi hasarlı kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yavuz Fatih, Tekirdağ, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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