Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan yaşlı adam, jandarmanın iz takip köpekleri tarafından bulundu.

Olay, 2 gün önce Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinden ayrılan 78 yaşındaki M.G.'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gönderilen jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulabilmek için çalışma başlattı. Çalışmalar başladıktan 15 saat sonra M.G., Tuğra ve Kahve isimli jandarma iz takip köpekleri tarafından köyün Kirazlıdere mevkisinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evine götürüldü. - KARAMAN