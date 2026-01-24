Seydikemer'de 14 gündür kayıp şahıs sağ bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Şakir Şunka, yürütülen arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Telefonla da ulaşılamayan Şunka için ailesi 16 Ocak'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucu Şunka'nın aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görüldüğünün tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra orman ekipleri, AFAD ve gönüllüler de destek verdi.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü çalışmalar sonucunda Şakir Şunka Bayır Mahallesi kırsalındaki ormanlık bölgede sağ olarak bulundu. Şunka'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA