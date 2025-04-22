Kaybolan Kadın Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan kadını Jandarma Arama Kurtarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde yaşlı bir kadının kayıp ihbarının ardından ekipler harekete geçti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ihbarın ardından arama çalışmalarına başladı. AKUT Arama Kurtarma Kuşadası ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi. Kayıp kadın JAK ekipleri tarafından bulundu. Kayıp kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından güvenli alana tahliyesi sağlandı. - AYDIN