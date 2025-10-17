Haberler

Kaybolan Gençlerin Cenazeleri Toprağa Verildi

Kaybolan Gençlerin Cenazeleri Toprağa Verildi
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaybolan iki arkadaş, cansız bedenleri bulunduktan sonra gözyaşları arasında defnedildi. Motosiklet kazası sonucu hayatlarını kaybeden 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'ın cenaze törenleri yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 gün önce kaybolan ve Arsuz'da cansız bedenleri bulunan iki arkadaşın cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'dan 4 gündür haber alamayan ailelerinin kayıp başvuruları sonrası 2 arkadaşın cansız bedenleri Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde bulunmuştu. Yapılan incelemede; motosiklette seyreden arkadaşların 31 VE 334 plakalı motosikletle direğe çarptıktan sonra menfeze uçtukları belirlendi.

İskenderun Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Kerem Güney'in cenazesi, Denizciler Mahallesi Çamlık Mezarlığı'na getirildi. Güney'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Adnan Demircan'ın cenazesi ise Modernevler Mahallesi Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
