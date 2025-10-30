Kaybolan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçesinde otobüs terminalinde kaybolan cüzdan, vatandaşın duyarlılığı ve polisin çabasıyla sahibine teslim edildi.

Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Emre Şimşir isimli vatandaş, içerisinde önemli evraklar ve bir miktar nakit para bulunan bir cüzdan buldu. Şimşir, bulduğu cüzdanı Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü İlk Kıvılcım Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. İçerisindeki sürücü belgesi ve diğer kimlik bilgilerinden yola çıkan ekipler cüzdanın sahibi Abdullah Yiğit'e ulaştı. Yapılan gerekli kontrollerin ardından cüzdan, içindeki eşya ve paralarla sahibine iade edildi. - SAMSUN