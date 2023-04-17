Kaybolan çocuk için köy halkı seferber oldu
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Tokat'ın Çakır köyünde kaybolan çocuğun bulunması için köy halkı seferber oldu.
Tokat'ın Çakır köyünde kaybolan çocuğun bulunması için köy halkı seferber oldu. Kaybolan çocuk köyden 2 buçuk kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Tokat'tın Erbaa ilçesi Çakır köyünde ikamet eden N.B. isimli şahsın, 112 ihbar hattını arayarak 3 yaşındaki çocuğu D.E ' nin öğlen saatlerinde köy içerisinde kaybolduğunu söyledi. Köy halkının kaybolan çocuğu bulmak için seferber olduğunu ancak bulamadıklarını bildirdi. 3 yaşındaki çocuğun bulunması için Erbaa ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama çalışmalarına başlatıldı. Görevli devriye tarafından kayıp çocuk köye 2 buçuk kilometre mesafedeki bağlantı yolunda bulunarak ailesine teslim edildi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuk, tedbir maksatlı Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. - TOKAT