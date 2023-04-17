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Kaybolan çocuk için köy halkı seferber oldu

Kaybolan çocuk için köy halkı seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ın Çakır köyünde kaybolan çocuğun bulunması için köy halkı seferber oldu.

Tokat'ın Çakır köyünde kaybolan çocuğun bulunması için köy halkı seferber oldu. Kaybolan çocuk köyden 2 buçuk kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Tokat'tın Erbaa ilçesi Çakır köyünde ikamet eden N.B. isimli şahsın, 112 ihbar hattını arayarak 3 yaşındaki çocuğu D.E ' nin öğlen saatlerinde köy içerisinde kaybolduğunu söyledi. Köy halkının kaybolan çocuğu bulmak için seferber olduğunu ancak bulamadıklarını bildirdi. 3 yaşındaki çocuğun bulunması için Erbaa ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama çalışmalarına başlatıldı. Görevli devriye tarafından kayıp çocuk köye 2 buçuk kilometre mesafedeki bağlantı yolunda bulunarak ailesine teslim edildi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuk, tedbir maksatlı Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Erbaa Tokat 3. Sayfa Haberler

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