Kaybolan Ahmet Kurt Sağ Olarak Bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçe Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden ve dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan Ahmet Kurt, sağ olarak bulundu.

Ilıca Mahallesi Köseler Mevkii'nde ikamet eden ve evinden çıkarak bir daha da geri dönmeyen Ahmet Kurt'u bulmak için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafınan yapılan çalışma sonucu Ahmet Kurt ekipler tarafından köye 25 km uzaklıktaki Belbaşı yaylasında bu sabah saatlerinde sağ olarak bulundu. Kurt, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma tarafından hastaneye götürüldü. - ANTALYA