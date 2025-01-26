Kaybolan Ahmet Kurt Sağ Olarak Bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan Ahmet Kurt, arama çalışmaları sonucu köyden 25 km uzakta sağ olarak bulundu ve hastaneye sevk edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçe Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden ve dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan Ahmet Kurt, sağ olarak bulundu.
Ilıca Mahallesi Köseler Mevkii'nde ikamet eden ve evinden çıkarak bir daha da geri dönmeyen Ahmet Kurt'u bulmak için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafınan yapılan çalışma sonucu Ahmet Kurt ekipler tarafından köye 25 km uzaklıktaki Belbaşı yaylasında bu sabah saatlerinde sağ olarak bulundu. Kurt, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma tarafından hastaneye götürüldü. - ANTALYA