Kaybolan 93 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu
Konya'nın Ilgın ilçesinde kaybolan 93 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesi Avdan Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu belirterek Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu. Vatandaş, müracaatında 29 Eylül tarihinde 270 adet küçükbaş hayvanını havanın yağışlı ve karanlık olması sebebiyle ağılına getirdiğini, 30 Eylül günü sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını kontrol ettiğinde 93 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu beyan etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri dron destekli aramalara başladı. Yapılan aramalarda kaybolan 93 küçükbaş hayvan Avdan Mahallesi kırsalında jandarma personeli tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. - KONYA

